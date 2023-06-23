Врачи рассказали, что нужно есть и пить в жару, чтобы избежать печальных последствий

В жару и зной не все чувствуют себя хорошо. Многие испытывают явный дискомфорт, который может снять только правильный подход. Специалист объяснили, как справиться с жарой и какой рацион летом для этого может подойти.

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Кардиолог, терапевт и главный врач сети клиник «Дела сердечные» Александр Сонин в беседе с Brif заметил, что высокие температуры оказывают серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. При этом самыми уязвимыми являются дети, пожилые и люди, страдающие от хронических заболеваний. Чтобы спастись от палящего солнца, специалист рекомендовал использовать головные уборы, а также носить легкую одежду и регулярно пить чистую воду.

В течение 30-60 минут лучше отдохнуть в прохладных помещениях с кондиционерами. В случае недомогания необходимо срочно обратиться за помощью к врачу.

Нутрициолог Ирина Носаева, в свою очередь, объяснила, что в жару ни в коем случае нельзя забывать об обычной воде. При обычных условиях в среднем необходимо выпивать 30-40 миллилитров воды на один килограмм массы тела, а летом количество можно и вовсе увеличить.

В тоже время эксперт не рекомендует пить воду со льдом, так как это является стрессом для желудочно-кишечного тракта, который ведет к ухудшению пищеварения и плохой усвояемости пищи.

По словам Носаевой, из еды в жару нужно отдавать предпочтения растительным продуктам, в частности овощам, зелени и ягодам, не забывая при этом о легко перевариваемых рыбе, морепродуктах, яйцах и птице.

А вот окрошка при высоких температурах оказалась не совсем полезна, также не нужно злоупотреблять мороженым, которое в идеале лучше заменить на сорбет.