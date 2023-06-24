«Алые паруса» в Петербурге отменять не собираются

Праздник выпускников в 2023 году пройдет, как и планировалось. Мероприятие проведут по первоначальному сценарию, несмотря на введение в городе усиленных мер безопасности.

Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

«Алые паруса» 24 июня отменять не планируют, сообщили ТАСС в пресс-службе Пятого канала. Утром в субботу прошла очередная репетиция праздника.

До этого стало известно, что выпускные и другие массовые мероприятия были отменены в некоторых регионах. Так, от проведения празднования отказались в Москве, Подмосковье и Ростовской области. В Северной столице пока все остается без изменений.

Известно, что в этом году на праздник выпускников в Петербург прибыли ребята из 34 регионов России. Предполагается, что вечером шоу будут смотреть около 80 тысяч человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году горожане проведут «Алые паруса» с дождями и грозами.