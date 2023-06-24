На Шаумяна семилетний мальчик по недосмотру взрослых упал с третьего этажа и отбил печень

В Красногвардейском районе мальчику понадобилась срочная госпитализация из-за несчастного случая. Ребенок по недосмотру родителей выпал из окна квартиры, распложенной на третьем этаже.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру,сообщение о падении с высоты на проспекте Шаумяна поступило правоохранителям 22 июня около шести вечера. На месте происшествия обнаружили семилетнего петербуржца с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, печени, кровоизлиянием, а также множественными повреждениями головы, переломами стопы и предплечья. Мальчика срочно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже специалисты установили, что ребенок по недосмотру родителя выпал из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже. Пострадавший проживает вместе с 36-летним отцом. Мать мальчика также находится в Петербурге, но по другому адресу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Ленобласти годовалый мальчик выпал с пятого этажа, облокотившись на москитную сетку. Инцидент произошел в городе Святогорск.