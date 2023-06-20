Под Петербургом годовалый мальчик выпал с пятого этажа, облокотившись на москитную сетку

Еще один несчастный случай с москитной сеткой коснулся маленького ребенка. На этот раз жертвой стал годовалый житель Святогорска.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сообщение о падении малыша из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома, поступило правоохранителям Выборгского района 19 июня около половины шестого вечера. Как сообщает Neva.Today, инцидент произошел в городе Святогорск.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Мальчику диагностировали множественные травмы головы и груди, после этого ребенка направили в хирургическое отделение.

По словам родителей малыша, он выпал из окна после того, как оперся на москитную сетку. Известно, что семья мальчика не состоит на учетах в ОДН.