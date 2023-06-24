В Петербурге появятся два приюта для животных за больше чем 500 млн рублей

В ближайшие пару лет на территории Санкт-Петербурга начнут возводить два новых приюта для животных. Здания появятся в двух районах города, а на реализацию идеи потребуется больше 500 миллионов рублей.

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Заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга Валерий Усков рассказал, что приюты построят в Кронштадте, а также в поселке Металлострой Колпинского района. На возведение последнего в общей сложности из бюджета города пойдет 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Учреждение в Металлострое в перспективе сможет принять две сотни собак и сотню кошек. Само здание разделят на зоны. Заботиться о животных будут около 25 человек. Предполагается, что приступить к возведению приюта специалисты смогут к 2025 году. Сейчас проект уже находится на стадии проектно-изыскательных работ.

Приют в Кронштадте предоставит временно пристанище 150 собакам и 50 кошкам. В настоящее время по этому проекту проводятся конкурсные процедуры, цель которых найти того, кто сможет завершить работы по строительству и обустройству в конце 2024 — начале 2025 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что животные россиян продолжают страдать от действий сотрудников сети частной ветклиники.