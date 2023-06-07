Животные россиян продолжают страдать от действий сотрудников сети частной ветклиники

На сотрудников сети одной из частных ветеринарных клиник, филиалы которой разбросаны по разным городам России, продолжают жаловаться жители Мурманска. Уже не в первый раз животным после лечения у врачей местной частной клиники становится хуже, при этом ситуация с количеством ветлечебниц и квалифицированных сотрудников в регионе не меняется.

Фото: baltphoto/Николай Овсянников

Речь идет о специалистах клиники «Котонай». Как рассказал «МК в Мурманске», эта ветлечебница уже давно «прославилась» в регионе тем, что животным тут помогают очень редко, да к тому же за такое «лечение» часто просят заоблачные суммы. Некоторые хозяева даже утверждали, что в ряде случаев их питомцам после посещения местных специалистов становилось только хуже.

Одна из пострадавших рассказала изданию, что однажды у ее питомца началась рвота и диарея. Все произошло ночью, поэтому мурманчанка отправилась в единственную ночную клинику «Котонай». Там женщине не только не помогли, но и «навешали» анализов на 15 000 рублей. В результате лечить животное пришлось своими силами.

В настоящее время многим жителям региона все равно приходится обращаться в эту клинику даже несмотря на множество негативных отзывов, так как с альтернативными вариантами в регионе пока все еще не густо.