Депутат назвал один из главных недостатков ЕГЭ

Некоторые специалисты полагают, что было бы целесообразно отменить проведение Единого государственного экзамена в силу ряда причин.

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Так, депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что одним из главных минусов ЕГЭ является зубрежка без понимания сути. Как сообщает «МК в Мурманске» со ссылкой на заявление эксперта, этот экзамен, конечно, не уйдет из России, но над ним нужно основательно поработать.

По мнению депутата, важным фактором является то, что единый экзамен является и выпускным, и вступительным, что приводит к сильному напряжению для учащихся.

Отмечается, что в аттестацию нужно включить вопросы не только на знание предмета, но и на его понимание. Сейчас специалисты работают над понятием «целостная картина мира», что может дойти до внедрения ее в закон «Об образовании». Уточняется, что это работа требует больших усилий, однако все равно будет доведена до конца.