Петербуржцев попросили помочь в борьбе с парковочным беспределом

Некоторые жители Северной столицы из-за недовольства по поводу введения платных парковок решили направиться прямиком в суд. Специалист рассказал, что думает об этом шаге, и как его можно расценить.

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Участь мегаполисов

Участник рабочей группы Заксобрания по проблемам платных парковок, автоэксперт Дмитрий Попов заметил, что сам он не во всем поддерживает введение платных парковок, но понимает, что такое решение неизбежно для мегаполиса с большим количеством автомобилей. Горожанам напомнили, что еще несколько лет назад местные власти подумывали о том, чтобы ввести плату за въезд в центр города, но от этой идеи отказались.

Учитывая увеличение количества транспорта, а также особенности строения дорожной сети (преобладание узких дорог с большим количеством перекрестков) все равно понадобилось введение дополнительных мер, чтобы избежать пробок и заторов, которые в центре Петербурга — не редкость. Ждать в очереди приходится даже автомобилям экстренных служб, сообщает АБН.

Недовольство сродни «стрельбе себе в колено»

Автоэксперт отметил, что он удивлен негативной реакции местных жителей, которые выступаю против платных парковок и требуют их отмены, при этом избегая решения проблемы загруженности в том числе дворовых территорий. По мнению Попова, такой подход странный и неэффективный в долгосрочной перспективе даже несмотря на то, что протестующих пока единицы. Некоторые из таких граждан даже готовы прибегнуть к судебному решению, которое распространяется на всех без исключения. В таком случае в проигрыше оказываются и те, кто поддерживают борьбу с «парковочным хаосом», либо относятся к нововведению нейтрально.

Также автоэксперт обратил внимание на аргументы некоторых петербуржцев. Например, часть граждан заметили, что платные парковки появились на «улицах без пробок». Специалист пояснил, что если бы на этих участках ничего бы не меняли, то туда бы стекались автомобили со всех остальных улиц, и тогда заторы дали бы о себе знать даже здесь .

Попов отметил, что уменьшение парковочных мест на улицах свидетельствует о том, что идет работа над устранением нарушений. Ведь раньше машины ставили там, где не полагается.

В заключении жителей Северной столицы призвали «не стрелять себе в колено», требуя вернуть бесплатные парковки и позволить транспорту заполнять улицы с огромным количеством выброса вредных веществ в атмосферу. Вместо этого граждан призвали к сотрудничеству в решении проблем.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожанам рекомендовали выбирать общественный транспорт из-за ремонтных работ на развязке КАД и Кронштадтского шоссе.