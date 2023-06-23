Петербуржцам перечислили маршруты, которые помогут избежать заторов у развязки КАД и Кронштадтского шоссе

В связи с ремонтными работами на развязке КАД и Кронштадтского шоссе горожане могут встать в пробки. Водителей призвали пользоваться общественным транспортом и водными маршрутами.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В пресс-службе комитета по транспорту отметил, что разгрузить дороги помогут маршруты №101, 101Э, 207, 175 и 2Л. Кроме того, может пригодиться транспорт, курсирующий от причала «Дворцовая пристань». Еще одним вариантом может стать отправление из Кронштадта, от причала «форт Петр I».

Кроме того, горожанам напомнили, что сейчас все еще действуют ограничения, связанные с проведением Международного военно-морского салона. Так, с 24 по 25 июня из-за этого изменится маршрут автобусов №1Кр и 3Кр.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что работы на КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе удалось завершить раньше срока.