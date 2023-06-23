С 24 июня петербуржцы смогут приобрести уникальные «Подорожники», посвященные дню рождения Петербурга и «Алым парусам»

В субботу стартует продажа лимитированной коллекции «Подорожников», посвященной 320-летию города на Неве и празднику выпускников.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Найти уникальные проездные можно будет в кассах метрополитена, а также в точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок» с утра 24 июня. Примечательно, что в этот раз выпуск лимитированной серии приурочен не только к 320-летю со дня основания Петербурга, но также и к ежегодному празднику выпускников «Алые паруса», которому исполняется 55 лет. Мероприятие пройдет в тот же день на Дворцовой площади.

В пресс-службе Комитета по транспорту уточнили, что в продажу поступит 50 тысяч уникальных карт. Напомним, что в связи с юбилейной датой со дня возникновения Северной столицы специалисты разработали сразу несколько серий «Подорожников» в уникальном дизайне, которые будут появляться в кассах на протяжении всего года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 27 мая для жителей и гостей Петербурга подготовили первую партию лимитированной серии «Подорожников», посвященную 320-летию города.