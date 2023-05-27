«Подорожник» с новым дизайном выпустили к 320-летию Северной столицы

В честь Дня города для жителей и гостей Петербурга подготовили новую лимитированную серию «Подорожников». Для желающих доступных два варианта карты и брелоков.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Так, суммарный тираж «Подорожников» с новым дизайном составляет 200 тысяч штук, сообщает АБН. Обновленные карты поступают в продажу партиями.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Отмечается, что первые экземпляры «Подорожников» с обновленным дизайном появились в кассах метрополитена утром 27 мая. Кроме того, карты можно найти в пунктах продаж проездных билетов, принадлежащих ГКУ «Организатор перевозок».

Известно, что новый дизайне связан с Днем города.