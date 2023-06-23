Петербуржцев в очередной раз попросили не пытаться помочь выпавшим из гнезда птенцам

С конца весны во дворах петербуржцы нередко могут увидеть сидящих на асфальте или в кустах птенцов. Это так называемые «слетки», которые делают свои первые самостоятельные шаги во взрослую жизнь. Эксперты еще раз напомнили, что трогать таких птичек и пытаться им помочь крайне нежелательно.

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В пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга отметили, что птенцы, конечно, могут выглядеть растерянно, плохо летать, а также долгое время проводить без движения на земле, но помощь им оказывать не нужно.

Специалисты напомнили, что радом с малышами всегда находятся родители, даже если на первый взгляд кажется, что птенец один. Птичкам нужна помощь лишь тогда, когда они травмированы, что легко определить по деформации крыла или наличию крови.

К сожалению, очень часто «спасатели» птенцов случайно сами повреждают им крылья и клювики. Из-за этого птица не может вернуться в родную среду, подчеркнул начальник отдела по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Николай Ахматович.

Слеткам можно казать помощь, только если птица упала на проезжую часть или на тротуар. При этом кормить его не нужно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в начале июня горожане стали замечать воронят, сидящих на земле в ожидании своих родителей.