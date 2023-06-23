На Федора Абрамова второклассник проломил голову, упав с велосипеда

В Выборгском районе ребенок получил открытую черепно-мозговую травму головы во время катания на велосипеде. Сейчас мальчик находится в реанимации.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 22 июня из квартиры дома на улице Федора Абрамова медики госпитализировали второклассника с пробитой головой. Ребенка направили в реанимацию с ушибом головного мозга тяжелой степени, а также переломом височной кости и ссадинами на теле.

Оказалось, что около шести часов вечера восьмилетний мальчик катался на велосипеде во дворе дома и по собственной неосторожности упал. Рядом с мальчиком в этот момент находился отец.

Семья у ребенка полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. В настоящее время школьник получает все необходимое лечение. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что велосипедист из Ленобласти налетел на школьника, после чего врезался в маршрутку на территории Петродворцового района.