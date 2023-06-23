Накануне праздника «Алые паруса» небо Петербурга озарит пламя факелов Ростральных колонн

Факелы Ростральных колонн традиционно зажгут в честь праздника выпускников «Алые паруса». Небо озарится в ночь с 23 на 24 июня.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пресс-службе Смольного сообщили, что накануне официального празднования, во время генеральной репетиции, будет соблюдена одна из традиций Северной столицы — загорятся факелы Ростральных колонн. Это произойдет с 23 и 24 июня. Факелы будут гореть с девяти часов вечера до двух ночи.

Подчеркивается, что Ростральные колонны приводят в действие по праздникам и торжественным датам, а «Алые паруса» стал не только днем выпускников, но и символом перехода во взрослую жизнь.

Горожанам напомнили, что впервые факелы на Ростральных колоннах зажгли еще 23 июня 1957 года.

Ране Санкт-Петербург.ру сообщал, что вы этом году праздник выпускников на Дворцовой площади проведут актер и комик Дмитрий Хрусталев, а также блогер Ида Галич.