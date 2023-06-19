Стало известно, кто проведет праздник для выпускников на Дворцовой площади в этом году

Петербуржцам рассказали, кто вот уже через несколько дней появится на Дворцовой площади и проведет праздничный концерт для выпускников. Ребят ждет насыщенная программа и выступление российских звезд.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В 2023 году новыми ведущими праздника выпускников «Алые паруса» станут актер и комик Дмитрий Хрусталев, а также блогер Ида Галич, сообщает Neva.Today. Они появятся перед зрителям 24 июня в 22:00 по московскому времени.

В настоящее время на Дворцовой площади уже установили металлический каркас сцены. В настоящее время специалисты проводят приготовления по технической части, а 20 июня займутся декорациями и видеооборудованием.

Известно, что в этом году сцена оказалась в полтора раза больше, чем год назад. Так, высота самой верхней точки составляет 24 метра, а ширина — 70 метров. Во время мероприятия площадка будет изменяться, двигаться, разделившись в итоге на три части.

В этом году выпускников ждут выступление таких известных артистов как Юлианна Караулова, Тося Чайкина,Моя Мишель и Gayazovs Brothers, а хедлайнером праздника станет группа «Чайф». В заключении вечера для бывших школьников дадут праздничный салют и пустят по Неве бриг «Россия».