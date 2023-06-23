Дожди продолжают поливать Петербург после самого жаркого и знойного дня с начала года

Петербург 23 июня снова зальет дождями, однако температура воздуха при этом будет достаточно комфортной.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в пятницу на город повлияет северная периферия циклонического вихря, который медленно уходит в центральную часть Европейской России. В связи с этим на территории региона будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами даже прогремят грозы.

Между тем, столбик термометра достигнет от +21 до +23 градусов, по области показатель остановится на отметках в +19 и +24 градуса. Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 4–9 м/с, при грозе местами его порывы могут усилиться. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик добавил, что минувший день в Петербурге стал самым теплым с начала года, когда температура воздуха превысила +29 градусов.

В субботу снова пройдут дожди, воздух при этом прогреется +22 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Шлиссельбурге накануне выпало в 54 раза больше осадков, чем в городе на Неве.