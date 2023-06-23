После разрушения бывшего завода имени Козицкого на Васильевском острове в Петербурге проходит проверка

В Санкт-Петербурге обрушилось здание бывшего завода имени Козицкого, расположенное на 7-й линии Васильевского острова. По факту произошедшего специалисты организовали проверку.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

О том, что постройка буквально рассыпалась на глазах стало известно накануне, 22 июня. Тогда в пресс-службе прокуратуры Петербурга появились кадры пострадавшего здания. Завод был уничтожен почти полностью. В результате ведомство решило организовать проверку.

Отмечается, что по результатам исследования причин и обстоятельств произошедшего будет дана оценка того, как содержался объект и была организована безопасность услуг для жизни и здоровья населения.

Предполагается, что здание могло обрушиться во время демонтажа, однако реального подтверждения этого факта пока нет. Все детали продолжают выяснять специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что городские власти, возможно, не сделают ничего для спасения разрушающегося исторического здания на 11-й линии Васильевского острова.