Никто спасать не будет: жители Петербурга о ситуации с разрушающимся историческим домом на Васильевском острове

Губернатор Петербурга Александр Беглов и чиновники Смольного возможно не сделают ничего для спасения разрушающегося исторического здания на 11-й линии Васильевского острова. Такое мнение высказали петербуржцы, основываясь на анализе действий исполнительной власти по отношению к историческим объектам при нынешнем градоначальнике.

Фото: скриншот Goggle Maps

Информация о плачевном состоянии дома № 52 на 11-й линии Васильевского острова появилась в СМИ и соцсетях накануне, 29 апреля. Петербуржцы призывают власти спасти здание постройки XX века, причиной разрушения которого могла стать стройка на соседнем участке.

В Сети горожане недоумевают относительно того, как можно строить одно и одновременно при этом ломать другое. Ответственность за происходящее они возлагают на градоначальника Беглова и его команду, некоторые члены которой в угоду подрядчикам, как полагают комментаторы, могут планомерно уничтожать город.

Пользователи допускают, что заинтересованные лица шумихой вокруг разрушения здания на Васильевском острове готовят почву для очередного проекта, под который будет снесен архитектурный объект.

Мнение большинства комментаторов свелось к тому, что ни Беглов, ни чиновники вряд ли будут спасать разрушающийся дом и отдадут его «на откуп бандитам», подразумевая под «бандитами» строительные компании. А при этом Беглов будет рассказывать о том, как в Петербурге «все хорошо».

Другие задаются резонным вопросом, зачем в ущерб историческому облику застраивать город однотипными ЖК.

Ранее активисты сообщили о падении частей лепнины с Главного штаба Эрмитажа.