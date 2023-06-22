В России не смогут отключать горячую воду больше чем на две недели

Роспотребнадзор намерен внести по правки в СанПиН. Они позволят запретить муниципальным властям отключать горячую воду жителям во время профилактических ремонтов больше чем на 14 дней.

Фото: Baltphoto

В России хотят ограничить возможности муниципальных властей на отключение горячей воды на долгий срок во время профилактических ремонтов. Роспотребнадзор подготовил соответствующие поправки в СанПиН. Об этом сообщают известия, с ссылкой на надзорный орган.

Сейчас органы местного самоуправления сами решают на сколько они максимально могут отключать воду. Поэтому иногда замена коммуникаций может затянуться. Есть лишь рекомендованные две недели. Новые же требования законодательно ограничат срок ремонтных работ до 14 дней.

Изменить санитарные требования Роспотребнадзор решил из-за множественных обращений недовольных жителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горячая вода содержит в себе примеси железа, которые неблагоприятно влияют на почки. Очистить жидкость от вредных частиц можно с помощью фильтра. Это рассказал эколог.