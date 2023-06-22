В Петербурге 22 июня пройдут дожди

В четверг, 22 июня в Северной столице пройдут дожди. Температура может подняться до максимальных значений с начала года, до +30 градусов.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жара Санкт-Петербурга походит к концу. На смену ей грядут дожди. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Северная столица в четверг, 22 июня попадет под влияние циклонического вихря. Приближаясь с запада, он принесет город Петра и его область обширные поля облаков. Они в послеполуденные часы станут причиной кратковременных дождей, местами ливневого характера, с грозами, возможен град.

Погреться под лучами солнца жителям удастся в первой половине дня. Столбик термометра поднимется до +28 +30 градусов. С такими показателями сегодняшний день в Петербурге может стать самым тёплым с начала года.

Ветер юго-западный 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге зафиксировали аномальные значения по продолжительности во второй декаде июня солнечного сияния и отсутствию осадков. Подобное было лишь в прошлом столетии.