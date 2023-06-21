У Елены Блиновской арестовали 35 иностранных счетов

Иностранные счета Елены Блиновской арестовали в рамках уголовного дела. Предпринимательница до сих пор находится под домашним арестом.

Фото: скриншот YouTube.com/ Осторожно: Собчак

Более 30 иностранных счетов блогерши и предпринимательницы Елены Блиновской арестовали в рамках уголовного дела. Кроме того, теперь следствие хочет наложить арест и на общее имущество супругов Блиновских. Об этом сообщает АБН.

Сегодня в Пресненском районном суде Москвы рассматривается ходатайство о продлении домашнего ареста для обвиняемой.

На данный момент следователи допросили 22 человека и наложили 35 арестов в отношении предпринимательницы.

В суде Блиновская полностью признала вину и уже возместила 30 миллионов рублей за неуплаченные налоги.

Напомним, уголовное дело в отношении Елены было возбуждено в апреле. Тогда ее задержали при попытке выехать из России за границу на автомобиле. Женщину подозревают в неуплате налогов на сумму более 918 млн 908 тысяч рублей.

Елена Блиновская стала известна благодаря собственным «марафонами желаний» и психологическим тренингам, а также из интервью с Ксенией Собчак.