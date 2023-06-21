Ведущий геолог получил штраф за курение в аэропорту Пулково

Ведущий геолог по бурению в Петербурге получил штраф в 100 тысяч рублей за насилие в отношении инспектора и курение в аэропорту.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково

В Петербурге за курение в аэропорту и удары инспектора в голову ведущий геолог получил судимость и штраф. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Известно, что 6 апреля пьяного геолога побурению доставили в линейный отдел транспортной полиции в Пулково. Прямо в здании аэропорта мужчина решил закурить, несмотря на замечания инспектора. Подавить несогласие представителя власти задержанный решил ударом. Нога летела в сторону живота инспектора, но тот успел увернутся. Однако спустя пару часов геолог все же смог нанести удар кулаком в голову своему оппоненту. На этот из-за нежелания следовать в наркологическую больницу для освидетельствования на состояние опьянения.

В итоге обвиняемого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

В суде мужчина признал свою вину и ему назначили штраф в размере 170 тысяч рублей. Но после учли время, которое геолог провел под стражей и снизили сумму до 100 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургский суд рассмотрел исковое заявление мужчины к владельцу продуктового магазина популярной сети. Горожанин потребовал компенсацию за приобретение просроченного товара.