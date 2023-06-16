Петербуржец через суд получил компенсацию за найденную в магазине просрочку
Петербургский суд рассмотрел исковое заявление мужчины к владельцу продуктового магазина популярной сети. Горожанин потребовал компенсацию за приобретение просроченного товара.
Речь идет о сети магазинов «Пятерочка». Как сообщает Neva.Today, Куйбышевский районный суд взыскал с ООО «Агроторг» компенсацию морального вреда в пользу горожанина, который купил просроченные пельмени.
Отмечается, что петербуржец заметил истекший срок годности у продукта почти сразу после оплаты, поэтому смог вернуть товар и получить деньги на кассе. Однако даже несмотря на это мужчина посчитал произошедшее признаком неуважения к потребителям.
В результате горожанин отправился в суд. После разбирательств мужчина смог получить с организации компенсацию в виде тысячи рублей.