Еще три новые школы появятся в Петербурге

В Петербурге к 2024 году планируют возвести три новых школы. Учебные заведения появятся в Красносельском и Невском районе, а также Пушкине.

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В 2024 году в Петербурге с помощью инвесторов появятся еще три новые школы. Об этом заявили власти города в своем телеграм-канале. Участки в аренду для этих целей уже одобрены.

Самое большое учебное заведение появится в Невском районе. Здание будет вмещать в себя 1375 детей. Еще две школы на 550 и 1100 учеников построят в Пушкине и Красносельском районе соответственно.

Учебные заведения будут возводить в рамках сотрудничества с крупным банком. Также часть средств поступит из федерального бюджета по национальному проекту «Образование».

Сейчас в Северной столице наблюдается дефицит учебных заведений. Планируется, что создание новых школ поможет выйти из него. Кроме того, уже к 2025 году строительство образовательных учреждений может встать на плановый ввод параллельно со сдачей жилья.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что уже в этом году на территории Петербурга начнут возводить еще одну переправу. Речь идет о Большом Смоленском мосте.