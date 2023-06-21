На Ломоносова и Думской предлагают шумоизолировать заведения

На улицы Ломоносова и Думскую в Петербурге предлагают нанять охрану, организовать там уборку, а также сделать в заведениях шумоизоляцию и отказаться от провокационных вывесок.

Фото: скриншот Google maps

Предприниматели на Думской и Ломоносова предлагают рассмотреть возможность круглосуточной работы своих заведений. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Глава администрации Центрального района Елена Федорова.

В частности, бизнесмены хотят организовать днем на улицах концертную, творческую и просветительскую деятельность. А вечером и ночью – «более развлекательную».

При этом по мнению предпринимателей, организации в свою очередь должны иметь алкогольную лицензию, работать в рамах законодательства и платить налоги в бюджет города.

Также для комфорта местных жителей, владельцы баров предлагают звукоизолировать свои помещения и проработать вопрос безопасности и чистоты. К примеру, привлечь для этого единое охранное предприятие и подрядную организацию.

Однако по словам Елены Федоровой, жители ближайших территорий выступили резко против возвращения баров. У домов набережной канала Грибоедова есть опасения, что территория вновь может вернуться «к старому сценарию». Также люди сомневаются в действенности звукоизоляции. Ведь основные источники шума — это нетрезвые компании на улице. Поэтому жильцы в свою очередь предлагают ограничить время работы заведений, в которых может продаваться алкоголь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улице Рубинштейна опечатали сразу два бара. Это произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении 19 злоумышленников, использовавших мошенническую схему с использованием электронных средств платежа.