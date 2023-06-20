«Зенит» может заплатить штраф за скачки по газонам во время празднования победы в Чемпионате России

ФК «Зенит» могут заставить заплатить штраф за слишком бурное празднование чемпионства и прыжки по газонам. Однако к производству материалы в судах еще не приняты.

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В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что в отношении АО «ФК «Зенит» зарегистрированы дела об административном нарушении. Оказалось, что праздничные мероприятия по поводу победы футбольной команды в Чемпионате России провели без согласования с ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дело об административном нарушении в отношении «Зенита» зарегистрировал Дзержинский районный суд. Также протоколы зафиксировали в Октябрьском и Петроградском районных судах.

Уточняется, что празднование чемпионства команды 13 мая в центре Петербурга, организованное руководством клуба, не было заранее согласовано с вышестоящими инстанциями. В результате мероприятия был вытоптан газон, а также создавались помехи движению граждан.

Из-за пиротехники и толпы трава была повреждена не менее чем в 10 местах. Однако представители «Зенита» с обвинениями не согласились.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 4 июня на «Газпром Арене» завершился матч 30-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом». Под конец чемпионского сезона над полем рассыпали воздушные шары.