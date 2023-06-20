Петербуржцам разрешили купаться только на двух пляжах

В Санкт-Петербурге обновили список водоемов, которые пригодны для купания. В очередной раз проверку удалось пройти только двум пляжам.

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На 19 июня специалисты Роспотребнадзора провели 96 проб воды. В общей сложности осмотрели 22 пляжа, но безопасными для купания признали только два, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, гигиеническим нормам соответствуют второе Суздальское озеро (Среднее) и Ольгинский пруд, расположенные в Выборгском районе города. Все остальные водоемы, включая Безымянное озеро в Красносельском районе, выбирать для купания категорически не рекомендуется.

Уточняется, что в ходе проверок качество воды оценивали по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Горожанам напомнили, что купание в «опасных» водоемах может привести к развитию острых кишечных, энтеровирусных инфекций и заболеванию гепатитом А.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе официально стартовал купальный сезон. В течение многих жарких дней вода местами успела прогреться до +18 градусов.