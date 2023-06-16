Синоптик разрешил петербуржцам купаться почти везде, но предупредил о прохладе в выходные

В выходные жара временно отступит от Северной столицы. Между тем, специалист рассказал о самом теплом дне года и разрешил горожанам купаться уже почти везде.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился, что в субботу и воскресенье намечаются небольшие преобразования в погоде на территории региона. Уже скоро с севера Скандинавии и Белого моря к Санкт-Петербургу подойдет новый антициклон, из-за чего в пригороде установится свежий северо-восточный ветер. Таким образом, жара чуть-чуть спадет.

На выходных воздух в городе на Неве может прогреться максимум до +25 градусов. Осадков при этом нет уже неделю, вторая декада месяца, по всей видимости, тоже будет сухой. Дожди могут прийти только в третьей декаде июня, 22 – 23 числа.

Однако жара вернется в начале следующей недели. На протяжении трех последних дней столбик термометра поднимался выше +25 градусов, а 16 июня будет самый теплый день с показателем в +28 градусов.

Колесов отметил, что из-за продолжительного тепла вода прогрелась, поэтому купаться теперь можно почти везде. Например, в Неве температура достигает +17 градусов, у Кронштадта — +18 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пятницу солнце продолжит жарить горожан. В течение дня воздух на территории региона прогреется до максимальной отметки.