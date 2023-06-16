Солнце продолжит «поджаривать» петербуржцев

В Санкт-Петербурге продолжается жара. В течение дня солнце может нагреть воздух еще сильнее, чем вчера.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В пятницу, 16 июня, обширный антициклон сохраняет влияние на погоду Северной столицы. Из-за этого облаков в небе почти не будет, а теплая волна достигнет своего апогея, сообщил в своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздух достигнет +26, а временами и всех +28° градусов, по области показатели остановятся на отметках в +24 и +29 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление будет составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

По словам синоптика, в субботу, 17 июня, существенных осадков снова не выпадет, а столбик термометра опустится до и +23 и +25 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в городе обновился температурный максимум.