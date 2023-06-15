В Санкт-Петербурге 15 июня обновится температурный максимум 2023 года

В четверг на территории Санкт-Петербурга станет еще жарче, в связи с чем синоптики прогнозируют обновление температурных рекордов.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Северная столица 15 июня остается в зоне повышенного атмосферного давления. Из-за этого по региону сохранится малооблачная и сухая погода. Как рассказал в своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в течение дня температура продолжит повышаться и в конце концов выйдет на промежуточное первое место среди самых высоких показателей с начала 2023 года.

Так, за день столбик термометра поднимется до +27 градусов, по области показатели установятся на отметке в +28 градусов. Ветер при этом ожидается северо-западный, со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу снова без осадков и до +28 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за обилия солнца у некоторых людей могут возникнуть высыпания и волдыри. Специалисты в таком случае советуют сразу же обращаться к врачу за квалифицированной помощью.