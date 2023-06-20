Петербуржцы смогут отдыхать больше на майских праздниках в следующем году

В России нашли способ увеличить количество выходных на майские праздники, не затронув при этом дни отдыха на Новый год. В следующем году граждан ждет четыре дня перерыва от работы в мае вместо одного.

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Минтруд РФ представил календарь праздничных дней в 2024 году, согласно которому майские праздники продлятся в общей сложности 8 дней. Таким образом, россияне смогут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.

В пресс-службе ведомства уточнили, что новогодние праздники при этом не пострадают, — жителей России все также ждет десять дней отдыха в январе и декабре (с 29 по 8 число).

Кроме того в 2024 году шестидневный отдых предусмотрен на День защитника Отечества и Международный женский день, обойтись без работы можно будет и в День России. Еще два официальных свободных дня дадут в честь Дня народного единства.

Также в министерстве заметили, что в 2024 году сразу несколько праздничных дней выпадут на выходные, поэтому их перенесут на другие числа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что последними выходными в июне для горожан станут 24 и 25 числа.