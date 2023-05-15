Петербуржцам напомнили о праздничных выходных днях в июне

В 2023 году жителей Петербурга ждет девять дней отдыха в июне. При этом переноса праздничных и выходных дней не будет.

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Так, те, кто работает пять дней в неделю, отдохнут 3, 4, 10, 11 и 12 июня. Последние выходные выпадут на 24 и 25 числа. Об этом сообщает телеканал «360».

Примечательно, что День России станет дополнительным выходным в июне, а сокращенных предпраздничных дней не планируется.

Россиянам напомнили, что на июнь кроме Дня России приходятся еще несколько праздников. В частности, речь идет о Дне защиты детей, который отмечается в первый день лета, а 27 июня состоится День молодежи. День донора пройдет 14 июня, а 18 числа — День медработника. Конечно, на эти праздники выходные не дают, но в честь них пройдут торжественные мероприятия.

Также напомним, что 24 июня в Петербурге пройдет главный праздник выпускников — «Алые паруса».