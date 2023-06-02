В Петербурге задержали мужчину, самовольно оставившего место службы

В Петербурге задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске из-за самовольного оставления места службы. О местонахождении разыскиваемого в полицию сообщили очевидцы.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 1 июня, сотрудники полиции получили сообщение о местонахождении мужчины, объявленного в федеральный розыск.

Оказалось, что 32-летний беглец скрывается от органов военной Прокуратуры Российской Федерации. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 337.5 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

Задержать мужчину удалось там же, где он находился в соответствии с полученной информацией.

Беглеца поместили под арест. Известно, что задержанный не впервые привлекает к себе внимание правоохранителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители задержали гостеприимного петербуржца, ударившего своего собутыльника ножом в спину.