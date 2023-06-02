Петербургский таксист показал 57-летней пассажирке свои гениталии, а после предложил оказать интим за деньги

Жительница Новгородской области обратилась в полицию с заявлением о том, что в Центральном районе Петербурга в ее отношении совершили развратные действия. Оказалось, что таксист, подвозивший ее ранним утром показал ей свои гениталии, а после завалил «смсками» с предложением интима за деньги.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В четверг, 1 июня, правоохранители получили сообщение о развратных действиях в отношении 57-летней заявительницы из Новгородской области.

По ее словам, инцидент произошел несколькими днями ранее, 28 мая на Литейном проспекте рано утром. Таксист, вместо того, чтобы высадить пассажирку, решил на прощание продемонстрировать ей свои половые органы. Спустя некоторое время женщина начала получать от водителя смс-сообщения с предложением оказать ему интимные услуги за денежное вознаграждение.

Установить все причины и обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам полиции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с сентября для петербургского такси введут новые стандарты, направленные на безопасность и повышение качества услуг.