С сентября для петербургского такси введут новые стандарты, направленные на безопасность и повышение качества услуг

С 1 сентября в Петербурге введут единые требования для всех служб такси. Данный региональный законопроект обсудили в понедельник, 22 мая, на заседании Постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

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С осени петербуржцы будут передвигаться в такси только в белых автомобилях с желтой светоотражающей полосой, сообщает «МК в Питере».

Так, новые стандарты, регулирующие деятельность такси, включают в себя единый стиль для всех служб такси. Также транспортные средства должны соответствовать определенному экологическому классу.

Также известно, что был поднят вопрос о водителях с судимостью или неоплаченными штрафами за нарушение ПДД, а также о такси, не включенных в реестр. Для повышения безопасности пассажиров в такси принято решение не допускать такие машины или водителей к выполнению заказов.

Для предприимчивых, но недобросовестных таксистов, завышающих тарифы, предлагается запретить оказывать услуги на вокзалах и в аэропортах, кроме специально выделенных зон.

Известно, что нововведения коснутся только такси, владельцы которых получат разрешения с 1 сентября 2023 года.

Политолог и руководитель образовательного направления «Политология» в Северо-Западном институте управления филиале РАНХиГС Виталий Горохов поддержал данные требования.

По мнению Горохова, введение единого стиля такси и установление порядка оказания услуг в Москве привели к положительным результатам, подтвердив квалификацию водителей несмотря на то, что в самом начале многие таксисты отнеслись к требования отрицательно и недовольно.

Отмечается, что белый цвет для автомобилей такси выбран не случайно, так как на данный момент, так как именно этот цвет стал самым распространенным среди такси.

Новые стандартные обслуживания пассажиров в петербургских такси направлены на повышение безопасности и качества оказываемых услуг.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге планируют бороться с «бомбилами» при помощи введения нового законопроекта.