В Петербурге планируют бороться с «бомбилами» при помощи введения нового законопроекта

Депутаты Заксобрания Петербурга разработали законопроект, направленный борьбу с таксистами, оказывающими услуги по перевозке пассажиров неофициально. В настоящее время документ проходит обсуждение н рабочих группах.

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Петербургский законопроект о реализации федерального закона по такси разработали депутаты Алексей Цивилев, Ольга Герасина и Михаил Барышников. Согласно новому документы, будут установлены полномочия города по контролю за таксомоторными перевозками. Об этом сообщает Neva.Today.

Цивилев отметил, что сейчас законопроект проходит обсуждение при участии Комитета по транспорту, Юридического комитета Смольного, а также представителей агрегаторов такси.

Председателя Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, закон направлен на ответственность агрегатора за выдачу заказа перевозчику. То есть, перед отправкой машины пассажиру необходимо удостовериться, что перевозчик есть в реестре, автомобиль прошел техосмотр, а водитель может управлять транспортным средством.

Кроме того, город сможет привлекать к ответственности за нарушения. Например, путем исключения или невключения в реестр агрегаторов такси.

В настоящее время документ находится на подготовительном этапе. Когда закон примут, Комитет по транспорту займется разработкой всех необходимых регламентов. По словам Енокаева, в планах привлечь к реализации законопроекта и Ленобласть.

Напомним, что на днях в Петербурге за кражу телефонов у нетрезвых пассажиров задержали таксиста. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.