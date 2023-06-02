Незрячий петербуржец через суд добился разрешения на провоз собаки-поводыря в метро без намордника

Петербургский суд встал на сторону незрячего петербуржца, удовлетворив его исковое заявление о том, что собаки-поводыри должны находиться в метро со свободной пастью частично. По мнению истца, собака-поводырь никого не укусит, так как их подготавливают профессионалы.

Фото: объединенная пресс-служба судов

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что в четверг, 1 июня, Санкт-Петербургский городской суд разрешил собакам-поводырям находиться в метрополитене без намордников.

Так, петербургский суд встал на сторону незрячего петербуржца, рассмотрев его исковое заявление и удовлетворив его частично. Таким образом, специально обученная собака может находиться в подземке без намордника, чтобы своевременно помочь хозяину, если он, например, случайно обронит трость.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд Петербурга отправил убившую собаку на детской площадке девушку в колонию на три года.