Из Боткинской больницы выписали всех пациентов с корью

Из Боткинской больницы выписали всех пациентов с диагнозом корь в связи с выздоровлением. Всего в учреждение поступили 24 пациента, из которых двое – дети 13 и 14 лет.

Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

В Петербурге выписали 24 пациентов с корью, поступивших в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина. Как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга, у всех пациентов заболевание протекало в легкой или средней форме.

Специалисты отметили, что корь обладает высоким уровнем контагиозности. Особенно она опасна для тех, кто не болел или не вакцинировал ранее. Отмечается, что на фоне заболеванию корью у пациента могут начать развиваться тяжелые бактериальные осложнения с преимущественной локализацией процессов в органах дыхания. Во избежание осложнений, в комитете посоветовали незамедлительно обращаться к врачам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что около 40 очагов кори зафиксировали в Петербурге за первые четыре месяца 2023 года.