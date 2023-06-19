Глава «Евроинвеста» Андрей Березин на ПМЭФ-2023 рассказал о новых возможностях для российских инвесторов

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) россиянам напомнили, что уход западных фондов открывает новые возможности для отечественных инвесторов. Соответствующее заявление озвучил учредитель венчурного фонда «Евровенчур» Андрей Валерьевич Березин на сессии «Венчурный ландшафт России: на стыке интересов инвестора и предпринимателя».

Фото: ИК «Евроинвест»

По словам бизнесмена, главным является то, что венчурный бизнес все еще дополняется новыми перспективами, несмотря на сложные экономические обстоятельства. В частности, глава холдинга «Евроинвест Девелопмент», а также учредитель фонда «Евровенчур» отметил, что российские фонды и бизнес-ангелы сейчас являются ключевыми игроками в процессе развития инноваций. Именно поэтому главное, на чем нужно сфокусироваться, — это импортозамещение.

Во время мероприятия специалисты напомнили о перспективах отечественного венчурного рынка. По итогам исследования, 60% бизнес-сообществ могли бы также вкладываться в подобные проекты. Кроме того, оказалось, что показатели «Евровенчур» имеют общие характеристики с «портретом венчурного инвестора». В общей сложности объем инвестиций превысил десять миллионов долларов, средняя сумма вложений каждого портфельного проекта при этом составила от 500 тыс. до одного миллиона долларов.

Эксперты собираются и дальше заключать договоры с представителями бизнеса по регионам. В частности, при контакте с ТПП Ленобласти реализуется так называемая «воронка проектов». После тщательной оценки «Евровенчур» может предоставить инвестиционную поддержку.

На рост венчурных процессов так же может указывать и заявление о намерении организации запустить новый венчурный фонд с лимитом в восемь миллиардов рублей.

Вице-президент, финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин подчеркнул, что фонд способствует развитию интернет-сервисов, цифровых платформ, помогает разработчикам промышленного ПО. Тем не менее, уточняется, что прежде всего рассмотрят те компании, которые уже прошли через индустриальные центры компетенций.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на ПМЭФ в 2023 году подписали более 900 соглашений.