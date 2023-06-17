На ПМЭФ подписали более 900 соглашений

На ПМЭФ с 14 по 17 июня подписали 900 соглашений, сумма которых составила 3,86 трлн рублей. Форум посетили более 17 тысяч человек из разных стран.

Фото: Санкт-Петербург.ру

Более 900 соглашений было достигнуто в рамках ПМЭФ-2023. Их сумма достигла 3,86 трлн рублей, без учета документов, которые являются коммерческой тайной. Об этом сообщил «Росконгресс», который организовывал форум.

Больше всего документов было подписано с российскими компаниями. Однако площадка помогла достигнуть общего и с иностранными партнерами. Так, 43 соглашения заключены с зарубежными организациями. В том числе с Испанией и Италией.

Число участников на ПМЭФ достигло 17 тысяч человек из 130 стран. А 150 компаний приняли участие в форуме из недружественных государств.

Самая большая делегация в размере 200 человек была из Объединенных Арабских Эмиратов. Из Китая приехало 147 человек. Еще 58 желающих побывать на форуме были из Индии.

Из США на ПМЭФ присутствовали 27 участников. Это самая многочисленная группа из недружественных государств.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году на ПМЭФ прибудет делегация из Алжира.