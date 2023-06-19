Петербургский школьник отдаст три тысячи рублей за попытку переписать на лист задания ЕГЭ

В Санкт-Петербурге по решению суда выпускник заплатить штраф. Одиннадцатиклассника поймали за списыванием задания ЕГЭ на клочок бумаги.

Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что инцидент произошел 5 июня. Тогда в аудитории одной из городских школ проводили ЕГЭ по истории, а подросток имел при себе шпаргалку.

Сам мальчик рассказал, что всегда носит с собой чистую бумагу для записывания английских слов. Вдруг на экзамене ему захотелось запечатлеть некоторые задания КИМ, поэтому он и достал один кусочек. Это заметили специалисты.

В результате одиннадцатиклассника привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему штраф в размере трех тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе за этот год сократилось количество выпускников, набравших 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку.