В Северной столице сократилось количество выпускников, набравших 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку

Стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Оказалось, что в этом году стало меньше школьников, набравших по экзамену 100 баллов.

Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В пресс-службе комитета по образованию Петербурга сообщили, что городские школы выпустили 141 выпускника, которые смогли получить за ЕГЭ по русскому максимальный балл. Известно, что в прошлом году таких ребят было 226.

Отмечается, что за 2023 год 3 272 школьников в Северной столице получили от 80 до 100 баллов, при этом в 369 случаев до максимального балла не хватило всего пары пунктов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве больше 120 выпускников написали ЕГЭ по географии, химии и литературе на 100 баллов.