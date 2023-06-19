Чемпион России по бегу получил пару лет колонии за нападение на соседа в парадной

Петербургский суд огласил приговор в отношении бывшего легкоатлета. Мужчина получил несколько лет колонии за избиение в парадной.

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Приморским районным судом чемпион России по бегу Александр Хютте был приговорен к двум годам колонии. Спортсмен обвиняется в нападение на соседа в парадной жилого дома, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В мае прошлого года на Приморском проспекте избили мужчину и женщину. Тогда в качестве подозреваемого задержали их соседа, — спортсмена Александра Хютте. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, женщина же получила помощь врачей и отправилась домой.

В результате решением суда легкоатлет получил наказание пару лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить материальный ущерб в размере больше 40 тысяч рубль, а также возместить моральный вред 450 тысячами рублей. Сам спортсмен вину признал частично.

Напомним, что Александр Хютте является четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции, а также победителем командного чемпионата Европы в 2011 году. Легкоатлет уже не единожды попадал в скандалы, в частности, связанные с наркотиками.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что СК РФ по Петербургу должен выяснить все обстоятельства избиения актрисы Марии Гридасовой.