Двухлетняя жительница Колпино попала в больницу, выпив средство для розжига на отдыхе за городом

Во время отдыха за пределами Петербурга маленькая девочка получила серьезное отравление, выпив средство для розжига. В настоящее время ребенку оказывается необходимая помощь.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 18 июня около часа ночи из дачного дома в Тосненском районе врачи скорой помощи экстренно госпитализировали двухлетнюю жительницу Колпино. Оказалось, что девочка, находясь на отдыхе за городом, по недосмотру родителей выпила жидкость для розжига.

У пациентки диагностировали токсическое действие нефтепродуктов. На больничную койку юная петербурженка попала в тяжелом состоянии.

Семья на учёте в ОДН не состоит. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе двухлетняя девочка отравилась средством от тараканов.