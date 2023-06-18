Смотритель Эрмитажа стала жертвой мошенников

В Петербурге мошенники выманили у сотрудника Эрмитажа около двух миллионов рублей. Женщина обратилась в полицию только спустя шесть дней.

Фото: Baltphoto/ Вероника Овсянникова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 17 июня в полицию поступило заявление от смотрителя Эрмитажа. Музейный сотрудник сообщила, что ее обманули мошенники.

Женщина рассказала, что неизвестный позвонил ей 9 июня. Злоумышленник представился сотрудником «Центрального банка» и заявил, что ее деньги с карточки пытаются украсть мошенники. Поэтому все средства женщине необходимо перевести на «безопасный счет». Лже-специалист был убедителен, поэтому жертва обмана перевела ему 2 007 700 рублей. Однако после этой операции собеседник перестал выходить на связь.

Только спустя шесть дней сотрудница Эрмитажа решила обратиться в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржец, работающий курьером на мошенников, может получить несколько лет лишения свободы. В его задачи входило забирать денежные средства у обманутых пенсионеров, но однажды мужчина решил обмануть и работодателей.