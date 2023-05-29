Курьер-мошенник из Петербурга может получить до 6 лет лишения свободы

Петербуржец, работающий курьером на мошенников, может получить несколько лет лишения свободы. В его задачи входило забирать денежные средства у обманутых пенсионеров, но однажды мужчина решил обмануть и работодателей.

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Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение петербуржцу, работавшему курьером у мошенников, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, 55-летний обвиняемый наткнулся на вакансию курьера в Интернете. Выяснилось, что его работодатели – мошенники, звонящие пенсионеркам с рассказами о пострадавших родственниках и знакомых.

В первом заказе мужчине предстояло забрать у обманутой пенсионерки – 565 тысяч рублей. От полученной суммы мужчина оставил себе 60 тысяч, а остальное перевел «начальству».

Спустя пару месяцев петербуржцу поставили задачу забрать у пенсионерки 600 тысяч рублей. В этот раз курьер решил обмануть не только петербурженку, но и самих мошенников. Получив деньги, мужчина оставил в качестве оплаты за свои услуги всю сумму.

Задержать злоумышленника удалось практически сразу. Мужчина раскаялся в содеянном и возместил пенсионеркам ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд. За свою подработку петербуржец может лишиться свободы на шесть лет.

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