Пожарные Петербурга девять раз за сутки выезжали на поджог пуха тополя

Петербургские пожарные уже девять раз за сутки выезжали на поджог тополиного пуха. Одно из происшествий привело к порче автомобиля.

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В Петербурге несмотря на особый противопожарный режим у спасателей проходят напряженные дни. Только за сутки сотрудники МЧС выезжали на поджоги тополиного пуха девять раз. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Все выезды спасателей были в разные районы города. Зачастую инциденты происходили из-за детских шалостей.

В одном из случаев поджог даже привел к порче имущества – огонь перекинулся с тополиного пуха на припаркованный автомобиль.

К счастью, обошлось без пострадавших. Тем не менее, сотрудники МЧС напоминают, что горение пуха может привести к серьезным последствиям. Зачастую, белые пушинки сбиваются вдоль тротуаров около сухой травы, на парковках или около домов. А контролировать горение и распространение вспыхнувшего пуха невозможно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве с 14 по 30 июня объявили особый противопожарный режим. Въезжать в лес на машине, разводить огонь, поджигать мусор и траву в эти дни запрещено.