До конца месяца в Петербурге введен особый противопожарный режим

В городе на Неве с 14 по 30 июня объявили особый противопожарный режим. Въезжать в лес на машине, разводить огонь, поджигать мусор и траву в эти дни запрещено.

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В Петербурге со среды, 14 июня, начал действовать особый противопожарный режим. Он подразумевает ограничения, которые жителям необходимо соблюдать вплоть до его окончания. Продлится режим до 30 июня. Об этом сообщает Петроград.

Так, в списке правил для горожан в июне появился запрет на разжигание огня. Путем поджога также нельзя уничтожать мусор и сухую растительность.

Кроме того, в эти дни в Северной столице вводят ограничение на применение пиротехники и огня на общественных мероприятиях. Если же исключить подобное на праздниках нельзя, то согласовать наличие фейерверка необходимо с МЧС.

Также, чтобы уменьшить опасность для природы и людей, специалисты запретили въезжать в городской лес на машинах. Это же правило касается и природно-охраняемых территорий.