В Ленинградском зоопарке заработал бесплатный аудиогид

В воскресенье,18 июня в Ленинградском зоопарке в тестовом режиме запустили новый проект- аудиогид. Посетители смогут бесплатно послушать 11 историй о животных.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленинградском зоопарке с воскресенья, 18 июня запустили новый интерактивный режим для посетителей. Жители и гости города смогут бесплатно послушать аудиогид о животных. Об этом сообщает «МК в Питере».

Образовательный проект зоопарк подготовил совместно с Библиотечно-культурным центром «НОТА». Теперь посетители смогут во время прогулки по территории зоосада отсканировать таблички с QR-кодом. Это откроет для прослушивания 11 разных историй. Среди них рассказ о белых медведях, гиббонах, крокодилах, эму, жирафах и других. Озвучкой занимались профессиональные дикторы.

На данный момент проект запущен в тестовом режиме. Аудиогид сформирован так, чтобы люди могли удобно двигаться по спланированному маршруту.