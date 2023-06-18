В Невском районе обнаружили тело с гнилостными изменениями

Прохожий обнаружил разлагающийся труп мужчины. Тело всплыло в пруду Невского района.

Фото: Google maps

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 17 июня в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что нашел мертвеца в пруду Невского района.

Полицейские выехали на место появления неприятной находки. По внешним признакам следов насильственной смерти на трупе специалисты не обнаружили. Предположительно, тело давно находилось в водоеме, так как имеет явные гнилостные изменения.

Покойного отправили в морг, чтобы установить причину смерти. Разобраться в ситуации теперь предстоит сотрудникам Следственного комитета. По данному факту специалисты организовали проверку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе мужчина оказался подозреваемым после того, как сообщил об обнаружении мертвого друга. Рядом с погибшим нашли мясной топорик и несколько ножей.